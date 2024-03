Parions sport avec…

Sami Varela

30 ans, livreur, défenseur droit du CS Romontois

Chaque samedi, un footballeur régional remplit sa grille de pronostics avant le match de son équipe en 2e ligue interrégionale.



Dardania Lausanne vs CS Romontois

«Romont. Nous sommes confiants et nous voulons relancer une bonne dynamique en gagnant ce match.»



Vous préférez… un tacle glissé ou un duel rugueux?

«Un tacle glissé. A mon âge, j’ai moins envie de courir. Tacler c’est vite fait (rires).»

… combiner avec Mobulu M’Futi (ex-coéquipier à Stade-Payerne) ou Ilirjan Mehmetaj?

«Avec Ilirjan. On s’entend bien sur et en dehors du terrain, ça aide.»



… le rôle du gentil ou du méchant défenseur?

«Du méchant. J’aime bien rentrer dans mon adversaire direct pour le déstabiliser et qu’il me laisse tranquille.»



… le coaching d’Uides dos Santos…