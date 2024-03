Parions sport avec…

Ilirjan Mehmetaj

26 ans, attaquant CS Romontois, employé de commerce

Chaque samedi, un footballeur régional remplit sa grille de pronostics avant le match de son équipe en 2e ligue interrégionale.

CS Romontois vs FC Amical Saint-Prex?

«Romont! On a mal commencé. On a travaillé cette semaine les qualités offensives. Donc ce week-end, ça sera une victoire 2-0 pour nous.»

Vous préférez… être à l’origine ou à la conclusion d’un but?

«A la conclusion, bien sûr! C’est mon rôle d’attaquant de conclure l’action (n.d.l.r: 7 buts cette saison).»



… la puissance ou la technique pour éliminer un défenseur?

«La technique. J’aime le football élégant.»



… seul face au gardien: plat du pied sécurité ou éliminer et conclure?

«Plat du pied. Devant un gardien c’est le geste le plus efficace.»



… le coaching…