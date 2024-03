Pixels et caetera

PLUIE. Mercredi 20 mars, à la veille du printemps, mais aussi d’une nouvelle attaque de drones en Ukraine et de bombardements israéliens à Gaza, c’était la Journée mondiale du bonheur. Une occasion en or de parler de ce qui fait le bonheur, n’est-ce pas, et de cette belle expression: l’argent ne tombe pas du ciel. Effectivement, c’est une vérité indiscutable. Et facilement vérifiable. Parce que si l’argent tombait du ciel, la vie sur terre serait extraordinairement différente. Meilleure ou pire? Peu importe. Elle serait sans commune mesure. Plus question de travailler, mais de ramasser. Plus d’inégalités, sinon à ne pas avoir été arrosé comme les autres. De la douceur sur terre, entre chaque épisode d’argent qui tombe du ciel, puisqu’il suffirait d’attendre et de jouir entre deux nuages…