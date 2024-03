Sous pression, Gottéron poursuit le rêve de tout un canton

Vainqueur de Lugano, Fribourg-Gottéron s’est hissé en demi-finale des play-off.

Une première étape franchie qui doit libérer les Dragons de toute pression négative.

La mission «champion» continue ce lundi à la BCF Arena face à Lausanne, Zoug ou Berne.

QUENTIN DOUSSE

HOCKEY SUR GLACE. Fribourg-Gottéron s’est fait peur, mais il disputera bel et bien la demi-finale des play-off dès ce lundi, à la BCF Arena, face à Lausanne, Berne ou Zoug (verdict ce samedi soir). Il aura fallu sept matches aux Dragons pour estoquer Lugano, finalement battu jeudi au terme d’une rencontre suffocante (4-2 score final). «C’était sans doute le match le plus stressant de ma carrière d’entraîneur», concédait un Christian Dubé soulagé et plus émotif qu’à l’accoutumée.

Il faut dire que la pression était immense,…