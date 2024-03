Trom: les falaises, le vent et la mort

ARTE, JEUDI, À 20 H 55

Un appel au secours

Jeune militante écologiste enquêtant sur une sombre affaire de criminalité environnementale sur les îles Féroé, Sonja a Heyggi est la cible de menaces répétées, de plus en plus inquiétantes. Quand un de ses camarades de lutte, Pall Hansen, est grièvement blessé dans un accident de voiture plus que suspect, la police s’empare de l’affaire – sans pour autant prendre tout à fait au sérieux les avertissements de Sonja. Craignant désormais pour sa vie, la jeune femme contacte Hannis Martinsson, un journaliste d’investigation originaire de l’archipel, avec qui elle entretient un lien secret. Celui-ci accepte de retourner sur l’île pour l’aider. ■