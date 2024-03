Un tremplin pour Noan Vasta

MOTOCYCLISME. Nouvelle catégorie, nouvelle moto et nouvelle cylindrée pour Noan Vasta (photo). Autant de changements qui n’ont pas freiné le pilote châtelois le week-end passé lors des deux premières manches du cham - pionnat Promosport 1000 à Lédenon. «J’ai eu un déclic dès les essais, durant lesquels j’étais dans la roue des meilleurs», explique celui qui avait été sacré champion en 600 cm3 la saison dernière.

Cinquième des qualifications, le Châtelois de 24 ans a terminé au pied du podium lors des deux courses sur le circuit français. «J’aurais signé tout de suite pour ces résultats, reprend-il. Surtout lors de la deuxième manche, où je me suis retrouvé 17e à la fin du premier tour. Je me suis prouvé que je pouvais rouler à un bon rythme et dépasser.»

«Monter en puissance»

Une…