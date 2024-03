Vivre dèvan dè pachâ l’ârma a gôtse

Deché-delé

Li a pâ tyè in Grevire ke le patê rètràvè de la kolà. Chti an, in Vevéje è din la Chàrna, di bi tèâtro l’an fê a rèvayê nouthra bala linvoua!

La tropa dè tèâtro d’Intrè-no dzuyon chtou tin a Arkonhyi. Le kà l’a tsantâ totè lè chajon dèvan dè léchi pyathe a trè jènèrachyon dè komèdyin chu l’è lan. Tyinta galéja pithe!

L’idé dè ha pithe l’a keminhyi dinche: on kou kan la fiye a Madeleine li dèmandè tyè ke vudrê fére kemin dêrire folèrâ dèvan dè muri. Chin li a fê moujâ è rèmoujâ bin chur… è li a chuto bayi l’invide d’èkrire ouna pithe dè tèâtro avui Marie-Thérèse.

L’è adon l’ichtouâre dè duvè mér’gran è dè lou pititè fiyè ke fan on toua dè montanyè inthinbyo. L’è adon ouna di pititè-fiyè ke dèmandè a hou damè tyè ke vudran fére kemin dêrire folèrâ dèvan dè pachâ l’ârma a…