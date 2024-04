«Maintenant, le FC Bulle doit regarder devant»

VALENTIN THIÉRY

Football. Et si le FC Bulle était devenu une solide équipe de milieu de tableau de Promotion League? En battant la relève du FC Zurich 1-0 (Pinga, 27e) mercredi soir, les Gruériens ont signé une quatrième victoire (plus un match nul) et un troisième blanchissage en cinq rencontres. Comme prévu, cette série de résultats positifs installe les hommes de Cédric Strahm à une 12e place très confortable dans l'optique du maintien. Avec onze longueurs d’avance sur la barre à six journées de la fin, il faudrait une catastrophe pour qu’ils tombent d’ici le 25 mai.

A Bouleyres, Bulle a beaucoup subi face à des joueurs qui se connaissent par cœur. En témoignent les quelques percées en une ou deux touches plein axe avant la pause. «On a proposé une excellente entame de rencontre (n.d.l.r.: huit minutes de très bonne facture), puis on s’est arrêtés de jouer. On a défendu en reculant et on n’avait plus la mobilité pour conserver le ballon», déplorait le coach Cédric Strahm après le coup de sifflet final.

Les résultats et le classement de Promotion League

Mais, telle une solide équipe de milieu de tableau, Bulle a tenu. En première période grâce à Killian Ropraz, à la maladresse visiteuse et à ces Gruériens qui se sont sacrifiés pour contrer les frappes adverses. En deuxième période grâce à une solide charnière centrale, même si les Zurichois se sont montrés moins dangereux. «Nos phases offensives doivent être conclues pour tuer tout suspense, regrette Cédric Strahm. On doit être plus tranchants. La cause? On marque peu, peut-être donc que les attaquants veulent inscrire leur but et oublient d’être altruistes. Quand on aura réglé ça, on sera plus tranquilles.»

Telle une équipe solide, Bulle a semblé serein, même si Zurich n’aurait pas volé un point à Bouleyres. Comme si, enfin, les Gruériens montraient l’étendue de leurs qualités et étaient convaincus qu’ils valaient mieux que leur classement.

Si cinq matches sans défaite n’occultent pas la piteuse entame d’année 2024, Cédric Strahm se montre toutefois conquérant. «Pour le moment, on est une équipe moyenne. Pour en être une bonne, à nous d’enchaîner les succès, même difficiles, comme ce soir (lisez mercredi). Avec onze points d’avance sur la barre, il faut désormais avoir plus d’ambitions que regarder derrière au classement.»

Le calendrier du FC Bulle

Le maintien pourrait être validé dès le 27 avril contre Rapperswil, à la maison. Idéal pour continuer de préparer sereinement 2024-2025. Les prolongations d’Afonso, Ropraz et Sumbula actées, le FC Bulle veut continuer de miser sur la stabilité après deux mercatos très agités. Buteur mercredi, Pinga n’exclut par exemple pas de rester à Bouleyres cet été. Et si un excellent enchaînement en cette fin de championnat consolidait un groupe dont la camaraderie serait la base pour le prochain exercice de Promotion League?

Dans un futur plus proche, les Gruériens se déplaceront à Berne samedi (15 h 30) pour y affronter la relève de Young Boys, nouveau concurrent direct, mais en milieu de classement cette fois.