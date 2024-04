«Une journée extraordinaire d’unihockey»

ÉVÉNEMENT. Succès maximal pour la Superfinale du championnat de Suisse d’unihockey, dimanche à la BCF Arena à Fribourg. Les deux rencontres attribuant les lauriers nationaux ont accueilli 8473 spectateurs pour les dames et 9023 pour les hommes. Du jamais-vu pour l’événement. «Une journée extraordinaire. On s’attendait à une telle popularité. Même si on n’a pas d’équipe dans les plus hautes ligues, on connaît la niaque des Romands pour l’unihockey. Je suis également très content que les dames aient attiré autant de monde. Elles le méritent tellement», explique Nicolas Wolhauser, vice-président du comité d’organisation et ancien entraîneur d’UHC Gruyère. Dans une «ambiance joyeuse et familiale», les Zurichoises de Kloten-Dietlikon Jets ont battu Zug United 6-5 aux tirs au but, tandis que…