À Romont, le projet d'un cinéma est au point mort

Quatre ans après la présentation du projet, aucune salle de cinéma n’a vu le jour à Romont. Après un départ enthousiaste, la suite s’est avérée plus compliquée. L’initiative est actuellement au point mort.

VALENTIN CASTELLA

GRAND ÉCRAN. L’ouverture était prévue au printemps 2020. Quatre ans plus tard, toujours aucune trace d’un cinéma à Romont. Le projet semblait pourtant bien parti. Une présentation publique avait même été organisée en mai 2019. Cette même année, une association avait été créée. A ce moment-là, l’initiateur Philippe Jordan et Laurent Toplitsch, actif dans la création, la gestion et la programmation de salles de cinéma, semblaient plutôt certains de leur coup. Ils évoquaient même le coût de l’entreprise, la transformation du local, le nombre de places disponibles et de…