Bousiller la planète, cela n’a pas de nom

Une époque formidable

Donc, voilà, c’est officiel, nous ne sommes pas dans l’anthropocène. Lâchée de manière aussi brutale, l’information a de quoi faire frémir. Désolé. Reprenons calmement. Pas de panique. Sang-froid et détermination.

Anthropocène… «Le mot chante triste et doux dans la tête», aurait pu dire Ramuz, s’il n’avait préféré garder cette jolie phrase pour Derborence. Le mot, surtout, fait florès depuis quelques années, en particulier dans les milieux écologistes, et plus particulier encore quand il s’agit de réchauffement climatique. Pour schématiser – parce que même si l’on veut expliquer les choses tranquillement, on n’a pas que ça à faire – il désigne une nouvelle époque géologique. La nôtre, celle où l’être humain a un tel impact sur la Terre qu’il modifie tout…