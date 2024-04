Bulle: Une exposition sur les enjeux de l’agrandissement de la bibliothèque et du Musée gruérien

En vue de la votation du 9 juin, le Musée gruérien et la bibliothèque de Bulle organisent une exposition explicative. Intitulée «Et si», elle a pour but, selon l’institution, d’expliquer les raisons du projet d’agrandissement et de rénovation de ses locaux, notamment la prise en compte du développement démographique de la ville.

Retraçant aussi l’histoire du musée et de la bibliothèque, elle montrera surtout «en détail» les fonctionnalités du nouveau bâtiment et la répartition des coûts des travaux, est-il annoncé dans un communiqué.

Plusieurs visites commentées sont prévues en avril pour les débuts de l’exposition. Gratuites et ne demandant pas d’inscription préalable, elles se tiendront les 14, 18, 19, 22, 24, 27, 28 et 30 avril. Geoffroy Brändlin