Camps: Une offre petit budget pour les colonies de vacances en Gruyère

Plus de 20 activités, de manière illimitée, telle est la promesse de l’offre «Packtage». Les remontées mécaniques de Charmey, celles de Bellegarde et l’Entrepôt, à Bulle, se sont associés pour permettre aux participants des camps de vacances et colonies de profiter d’un prix de 10 francs par jour (49 francs par semaine) pour accéder à de multiples possibilités. Au menu, par exemple: via ferrata, escalade, accrobranche, piscines (Broc et Charmey) ainsi que les remontées mécaniques. Un produit inédit dans le canton.

Le but est «d’augmenter l’accessibilité aux prestations touristiques locales, souvent trop onéreuses pour les organisateurs de camps. «Packtage» garantit un programme sportif et ludique par tous les temps avec une grande flexibilité», promet le communiqué de presse. Du côté du…