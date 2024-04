Château-d’Œx: Des «bancs-stop» pour aider les seniors à se déplacer

Certaines personnes âgées non motorisées de Château-d’Œx rencontrent des difficultés pour effectuer de courts trajets dans le village. Afin d’y remédier, l’initiative J’te Pouce a été mise sur pied par l’association Seniors et Paysages, en collaboration avec la commune, Pro Senectute Vaud et le Parc régional Gruyère Pays-d’Enhaut.

Le concept? Installer des panneaux sur des bancs publics placés à des endroits stratégiques du village. En coulissant la pancarte sur laquelle est écrit «STOP merci!» la personne peut indiquer sa demande d’être prise en auto-stop.

«Avant-gardiste et même ludique, J’te pouce propose aux habitantes et aux habitants un mode de transport complémentaire aux transports publics et au service de taxis», expliquent les initiateurs dans un communiqué. A noter que le concept est ouvert à tout le monde, avec une limite appliquée aux mineurs qui ne peuvent en bénéficier qu’en compagnie d’un adulte.

Depuis le 18 avril, sept bancs ont été équipés et trois autres le seront prochainement. Grâce à «sa signalétique fonctionnelle», le projet pourra se décliner dans d’autres communes du Parc qui «souhaiteraient le répliquer». Elodie Fessler