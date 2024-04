Concours choral: Les jeunes Fribourgeois invités à donner de la voix le 1er mai

A l’occasion du 1er mai, les enfants du canton de Fribourg effectuent chaque année leur tournée chantante de maison en maison. Les plus motivés peuvent aussi participer durant l’après-midi au concours du 1er mai, organisé par la Fédération fribourgeoise des chorales (FFC) et initié il y a vingt ans par le chanteur professionnel Alain Bertschy. A la clé, des leçons de chant données par un professeur et un cadeau souvenir.

Les chanteurs pourront se présenter seuls ou en groupe devant un jury dans l’un des 21 lieux de présélection du canton Parmi eux figurent Bulle, Romont, Châtel-Saint-Denis, Albeuve, Broc, Vuisternens-devant-Romont, Attalens et Charmey. La liste des lieux de présélections et les horaires sont disponibles sur le site de la FFC (www.chant.ch). Les inscriptions se font sur place.

Les participants devront interpréter une chanson de leur choix a cappella et par cœur, annoncent les organisateurs. Les enfants retenus seront conviés à la finale cantonale qui aura lieu le 1er juin à 14h à l’aula du Cycle d’orientation de Wünnewil. Ceci en même temps que la grande fête cantonale de l’art choral Tutticanti.

L’an passé, 38 enfants avaient reçu leur ticket pour la finale du concours. Le jury avait finalement désigné trois candidats individuels et deux groupes. Elodie Fessler