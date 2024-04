UNIHOCKEY. Aergera Giffers et Fanny Ecoffey se sont inclinées 1-0 à Waldkirch-Saint-Gall, dimanche. Conséquence, les Singinoises et leur attaquante attalensoise ont perdu 3-0 leur série de barrage-promotion de Ligue nationale A. Elles tombent en Ligue nationale B un an après l’avoir quittée. La Veveysanne n’a pas encore pris de décision quant à son avenir dans la discipline. VT