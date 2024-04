Découvrir les avancées de la médecine nucléaire à l'hôpital fribourgeois

HFR. Soigner grâce à des substances radioactives. Spécialité diagnostique et thérapeutique de pointe, la médecine nucléaire est pratiquée depuis plus de quarante ans à l’Hôpital fribourgeois (HFR). Un nombre toujours plus important de patients en bénéficie sans que le public ne comprenne bien de quoi il retourne. L’HFR ouvre donc les portes de ce service samedi après-midi. Cet événement permettra aussi de découvrir une nouvelle installation qui permet, selon le communiqué de l’HFR, «des acquisitions plus rapides et plus précises, tout en limitant la radioactivité». De quoi mener principalement des «investigations oncologiques, auxquelles s’ajoutent des procédures de cardiologie, d’orthopédie, de pédiatrie, de neurologie, de néphrologie, d’endocrinologie ou encore de rhumatologie. Sans…