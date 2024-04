Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

UNE SURFACE DE QUINZE TERRAINS DE FOOT composée de panneaux solaires devrait recouvrir la H189. Solution lumineuse qui permet de ne pas gâcher de précieux terrains constructibles. On devrait en faire autant avec les cimetières.

POUR LA DÉLÉGUÉE CANTONALE AUX PERSONNES ÂGÉES, interrogée par notre journal, «les statistiques montrent que la majorité des jeunes n’ont, en dehors de leur famille, aucun contact social avec des seniors». Et pourtant: si les uns ont trinqué toute leur vie, les autres s’apprêtent à trinquer à leur tour. Ça devrait rapprocher, non?

AU CONSEIL DE SÉCURITÉ, jeudi à New York, la Suisse s’est abstenue au moment du vote pour une «adhésion pleine et entière de la Palestine» à l’ONU. On a bien fait de devenir membre de ce Spa select, surtout quand on…