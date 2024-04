Denise Dumas

née Gabriel

ATTALENS

Denise est née le 15 mars 1941 dans le foyer de Raphaël et Odile Gabriel, à Granges, où elle a suivi toute sa scolarité. En 1957, sa maman Odile, se rendant à l’hôpital de Châtel pour aller voir son mari, a été victime d’une crise cardiaque et décédera le jour même. A la demande de son papa, Denise reprendra les tâches familiales et s’occupera de ses frères et sœurs alors qu’elle n’avait que 16 ans.

En 1963, à Notre-Dame des marches de Broc, elle épousera André Dumas. De cette union est né Jacquy en 1964 dont elle a pris soin avec énormément de gentillesse et d’amour. En 2006, pour sa plus grande joie, est né son unique petit-fils Kevin. A son tour, elle lui transmet tout son amour et sa générosité. Denise était une cuisinière exceptionnelle et avait du plaisir à…