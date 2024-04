Des secousses clairement ressenties à Fribourg et Marly

Lundi à 3 h 35, un séisme de magnitude 3,8 s’est produit dans le canton de Vaud, près de Concise, sur les rives du lac de Neuchâtel, à une profondeur d’environ 2 km. Le Service sismologique suisse de l’ETH de Zurich rappelle que, dans cette région, «des tremblements de faible intensité se sont produits à plusieurs reprises ces dernières années. Le séisme de lundi est le plus fort jusqu’à présent.» Les secousses ont été clairement ressenties dans la zone épicentrale, jusqu’à Lausanne et Berne. Ailleurs en Suisse, elles ont été en règle générale trop faibles pour réveiller la population. Au total, le service a reçu plus de 200 annonces de ressentis dans la demi-heure qui a suivi le séisme, dont 26 de la ville de Fribourg et 8 de Marly. Aucun dégât n’a été signalé jusqu’à présent, ce qui…