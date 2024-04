SKI-ALPINISME. Rémi Bonnet a signé ce week-end deux victoires en Coupe du monde de ski-alpinisme. A Cortina d’Ampezzo en Italie, Rémi Bonnet s’est imposé samedi lors de la verticale et dimanche lors de l’individuelle. Grâce à ses succès, il remporte également les globes de cristal dans les deux disciplines. Le sprint et le relais mixte auront lieu mardi et mercredi et marqueront la fin de la saison de Coupe du monde. CPF