Du neuf pour Mathieu Romanens

SUPERMOTO. Septième et sixième de la catégorie S1 en ouverture du championnat de Suisse le week-end dernier à Villarssous-Ecot (France), Mathieu Romanens n’était pas satisfait de son début de saison. «Je sais que je peux faire beaucoup mieux», affirme le Botterensois de 18 ans. Qui s’est tout de même payé le scalp de Tim Szalai, habitué du championnat du monde, lors de la seconde course. «Le niveau était très élevé et c’est incroyable de rouler contre ce genre de pilotes.»

Pour se donner les moyens de viser plus haut cette saison, Mathieu Romanens a rejoint le Team Lucky Motos, basé à Bulle. «Cette équipe m’offre une bonne structure à côté de la maison, avec une moto beaucoup plus compétitive.» En passant de KTM à Yamaha, il devra «retrouver un feeling sur un châssis différent et avec…