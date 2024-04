Elles vont chanter, boire, forniquer… et mourir

Une époque formidable

Quand l’actualité nous désole, quand l’être humain nous désespère à force de balancer des missiles sous prétexte que «c’est pas moi qu’a commencé», tournons-nous vers la nature et ses phénomènes pour espérer s’émerveiller encore un peu. Ainsi de ce nouveau spectacle rarissime que se préparent à vivre les Etats-Unis, quelque temps après l’éclipse totale de Soleil: la sortie à l’air libre de milliards de cigales. Oui, des milliards, nous y reviendrons. Rien à voir avec une musique de Provence et un parfum de pastis, encore moins avec les crickets ravageurs de cultures. Ces cigales-ci sont spéciales, sensationnelles et assourdissantes. Cette année en particulier: la dernière fois qu’un tel phénomène s’est produit, c’était en 1803. Les Etats-Unis rachetaient la…