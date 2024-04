En Coupe de Suisse, Fribourg reste le patron

BASKETBALL. Elfic Fribourg et Fribourg Olympic ont remporté samedi la finale de la Coupe de Suisse, à domicile, dans la salle Saint-Léonard. La capitaine bulloise Abigail Fogg (en bas, au centre) et ses camarades ont d’abord gagné contre les Valaisannes de Troistorrents 78-61, glanant ainsi leur quatrième trophée de rang dans ce tournoi, le quinzième toutes compétitions confondues. Les hommes de Thibaut Petit et de son adjoint attalensois Patrick Pembele ont ensuite battu les Lions de Genève 57-48 pour s’adjuger une troisième Coupe nationale de suite. L’Echarlensois Boris Mbala, qui a rejoint le bout du lac en janvier, a inscrit deux points sur la partie. Troisième revers en autant de confrontations pour le Gruérien face à son ancien club. Place désormais au championnat pour les deux…