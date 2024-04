En mars, le taux de chômage a légèrement baissé dans le canton de Fribourg

Le taux de chômage continue à baisser après un mois de février déjà satisfaisant. En mars, il recule à nouveau de 0,1 point (par rapport au mois de février). 2,4% de la population fribourgeoise est inscrite au chômage, soit 4’095 personnes. Les demandeurs d’emploi sont logiquement plus nombreux. Au nombre de 8’021, ils représentent 4,6% de la population (contre 4,7% en février).

Cette baisse est particulièrement visible dans le district de la Sarine. Le taux de chômage y descend de 0,3 point, pour atteindre les 3%. Il est également en baisse de 0,1 point en Gruyère (2,7%) et dans la Glâne (2,2%). Il reste en revanche stable dans le Lac (1,5%) et en Singine (1,2%), tandis que la Broye voit son taux augmenter de 0,1 point pour atteindre 2,5%.

Même taux au niveau national

Le taux national est de 2,4%, identique à la moyenne fribourgeoise. Les demandeurs d’emploi sont toutefois proportionnellement plus nombreux dans le canton de Fribourg en comparaison à l’ensemble du pays. Seulement 3,9% des Suisses sont dans cette situation. 0,7 point de moins que dans le canton.

Selon l’Etat de Fribourg qui annonce ces statistiques dans un communiqué, cette diminution s’explique par la reprise d’activités professionnelles saisonnières dans le bâtiment et le génie civil, mais aussi l’hôtellerie et la restauration. Ces domaines «enregistrent les principales baisses du nombre de chômeurs». Selon lui, «le marché de l’emploi fribourgeois se porte bien, avec un taux de chômage qui reste bas dans un contexte économique et géopolitique mondial pourtant incertain». Geoffroy Brändlin