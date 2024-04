Enquête en absurdie

BANDE DESSINÉE

Lorrain Oiseau et Yann Rambaud

L’ÉNORME ENQUÊTE

Delcourt

Un homme debout, les bras tendus et un pied en l’air. Il ne bouge pas. En fait, la rigidité cadavérique a été tellement rapide que la mort l’a laissé là, en pleine rue, comme un cadavre coincé dans une danse macabre et absurde. Un couteau géant est planté dans son torse. Il semble, par un effet miraculeux, avoir transpercé le corps en de nombreux endroits non vitaux, comme la «balle magique» qui a tué Kennedy. Mais alors, que s’est-il passé? Deux policiers tenaces, Commissaire et Inspecteur (!), se mettent sur la piste de celui qui a tué ce paisible garde forestier. Quel terrible secret la victime cachait-elle? N’est-ce qu’une histoire de trafic d’Apéricubes? Qui va réussir à prononcer Amixocillone sans bafouiller?

Yann…