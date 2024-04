Estivale: Louane, Kavinsky, Slimka et le controversé Freeze Corleone complètent la programmation

Après Patrick Bruel, Kyo, la Fonky Family, Dionysos et Kaaris, l’Estivale Open air d’Estavayer-le-Lac a montré qu’il pouvait encore surprendre son public en amenant de grands noms.

Dans le reste de la programmation du festival dévoilée jeudi soir figure la chanteuse française de premier plan Louane, révélée il y a dix ans dans le télécrochet The Voice puis au cinéma dans le film La Famille Bélier. Elle partagera l’affiche du 1er août avec un compatriote, le DJ Kavinsky, internationalement connu pour son titre Nightcall sorti en 2013.

Dans un autre registre, le rappeur français controversé Freeze Corleone, accusé notamment d’apologie du terrorisme à cause de l’un de ses textes (affaire portée depuis en justice et au cours de laquelle l’artiste se défend fermement, ndlr), et le Genevois Slimka compléteront avec La Fève la soirée rap du vendredi 2 août. Sur scène le samedi 3 août, la Biennoise Phanee de Pool et le duo nyonnais Aliose auront quant à eux pour mission de faire briller la Suisse lors de la soirée qui accueille Patrick Bruel. Geoffroy Brändlin