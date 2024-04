Etude: Les Fribourgeois roulent dans des voitures moins chères qu’ailleurs

Dans un communiqué de presse, l’assurance AXA souligne: «Les voitures les moins chères sont immatriculées dans les cantons du Jura, de Neuchâtel et de Fribourg. Dans ces cantons, la valeur moyenne s’établit entre 43 000 et un peu plus de 44 000 francs, soit plus de 10% de moins que les 49 000 francs que la population suisse paie en moyenne.» Pour être précis, la valeur moyenne des voitures fribourgeoises se monte à 44 356 francs. Tous ces chiffres se rapportent à l’année 2023.

A l’inverse, le canton avec les voitures les plus coûteuses, c’est Zoug, qui affiche une moyenne de presque 64 800 francs par véhicule. Mais il faut relever que les fourchettes de prix observées dans les différents cantons sont très larges. «La valeur des automobiles assurées chez nous s’échelonne de moins de 10 000 francs à plusieurs millions pour les modèles de luxe», explique Jérôme Pahud, responsable assurances de mobilité chez AXA, cité dans le communiqué de presse.

Une hausse des prix

Ces chiffres mettent également en lumière une importante hausse des prix par rapport aux données récoltées en 2019. AXA remarque: «A cette époque, une voiture coûtait en moyenne 44 000 francs. Quatre ans plus tard, il faut débourser environ 49 000 francs, soit 11% de plus.»

A noter en revanche que Fribourg fait partie, avec Zoug et le Tessin, des cantons avec les voitures les plus récentes. Sur les bords de la Sarine, l’âge moyen des voitures est de 9,3 ans, contre 10 ans en moyenne suisse. AXA note: «Schaffhouse, Berne et Appenzell Rhodes-Extérieures sont les cantons où les voitures sont les plus anciennes. Elles y affichent respectivement 11, 10,9 et 10,7 ans, soit environ deux ans de plus qu’au Tessin.» Enfin, le kilométrage des voitures fribourgeoises se monte en moyenne à 13 744 kilomètres par année (contre 12 880 kilomètres à l’échelle nationale).

AXA indique que ces statistiques englobent toutes les voitures de tourisme assurées par ses soins (véhicules professionnels compris, mais hors contrats de flotte). L’assurance ajoute: «La valeur d’un véhicule se fonde sur le prix catalogue, équipement compris. La moyenne de kilomètres parcourus est déterminée sur la base des kilomètres indiqués lors de la conclusion du contrat et que le preneur ou la preneuse d’assurance parcourt chaque année avec le véhicule.» Nicolas Maradan