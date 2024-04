Fermeture de l’A12: Une camionnette de livraison s’est renversée entre Vaulruz et Châtel-St-Denis

Jeudi, vers 14h, une camionnette de livraison s’est renversée en travers des deux voies de l’autoroute A12 peu après l’aire de repos de la Joux-des-Ponts. La cause? Un choc avec une voiture «qui a terminé sa course sur le talus», informe la Police cantonale dans un communiqué. Rapidement alertées, les forces de l’ordre ont fermé l’autoroute entre Vaulruz et Châtel-St-Denis pendant deux heures.

Les pompiers, une ambulance, un dépanneur et le service d’entretien des routes ont également été dépêchés sur place. Le conducteur de la camionnette, âgé de 34 ans, et son passager, âgé de 54 ans, ont été les seuls blessés dans l’accident. Ils ont été emmenés en ambulance à l’hôpital.

La police a annoncé ouvrir une enquête pour «déterminer les circonstances de l’accident». Geoffroy Brändlin