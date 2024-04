Génocide au Rwanda: Ancien rescapé, César Murangira s'engage pour la mémoire et le soutien aux rescapés

Le 11 avril 1994, César Murangira échappe par miracle à ses bourreaux. Le génocide tutsi a emporté presque toute sa famille. Trente ans après, le président d’Ibuka-Suisse continue inlassablement de témoigner par devoir de mémoire.

PHILIPPE HUWILER

À le voir, sourire aux lèvres et regard rieur, difficile d’imaginer que César Murangira a échappé à la barbarie du génocide des Tutsis au Rwanda. Et pourtant… «Je ne mets pas entre parenthèses cette vie-là, mais j’avance. Les gens qui ne me connaissent pas ne peuvent pas savoir que j’ai traversé ça.»

Il avait 20 ans, l’âge de tous les possibles et de tous les espoirs, lorsque la nuit est tombée durant trois mois sur son pays des mille collines. Entre le 7 avril et le 17 juillet 1994, près d’un million de personnes (essentiellement des Tutsis et…