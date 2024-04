BULLE

Gérard Kolly s’est éteint le 4 avril à l’âge de 87 ans. Un dernier hommage lui a été rendu deux jours plus tard en l’église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle.

Gérard Kolly vit le jour à Hennens le 19 novembre 1936. Il était le troisième d’une fratrie de sept enfants, dont le père exploitait la laiterie du village. La famille déménagea ensuite à Hauteville pour reprendre la laiterie. C’est là qu’il grandit et qu’il entreprit son apprentissage de fromager, suivi d’une maîtrise fédérale. Touche-à-tout, il s’essaya à de nombreuses activités, telles que l’accordéon et le piano, tout en réalisant des films super-huit et en pratiquant la boxe.

En 1960, il perdit subitement son père. Il reprit dès lors le flambeau familial, avant de rencontrer son épouse Pia, qu’il épousa en 1963. Cette…