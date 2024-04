Gruyère: La Police cantonale fribourgeoise démantèle un trafic de cocaïne et de kétamine

Une enquête de plusieurs mois de la Police cantonale fribourgeoise a été menée à bout. Dans sa lutte contre le trafic de drogues sur son territoire, les forces de l’ordre ont placé deux principaux suspects en détention provisoire.

Âgés de 22 et 23 ans et domiciliés dans le district de la Gruyère, «ils sont soupçonnés d’avoir vendu entre 2020 et 2023, plus de 2 kg de cocaïne et 5 kg de kétamine à divers consommateurs de drogue établis dans la région bulloise», précise la Police cantonale dans un communiqué. Parmi les acheteurs figureraient notamment quatre mineurs âgés de 16 et 17 ans.

Au total, plus de 35 kg de cocaïne et 600 g de kétamine ont été saisis. Dans cette affaire, plus de 80 personnes suspectées d’être à la fois des consommateurs et des revendeurs ont été entendues, puis dénoncées.

Le développement de la consommation de kétamine (un narcotique de synthèse provoquant notamment des hallucinations) inquiète particulièrement les autorités fribourgeoises. Parallèlement, le canton de Vaud s’alarme également. Selon la police fribourgeoise, «la kétamine peut entraîner une dépendance avec des symptômes psychiques. Son utilisation chronique endommage la vessie, le foie et les reins et cause des humeurs dépressives et de l’anxiété». Geoffroy Brändlin