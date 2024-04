Hauteville: Deux lustres d’existence pour la troupe Croqu’Free’Son

La troupe gruérienne Croqu’Free’Son s’apprête à jouer deux spectacles à l’occasion de son dixième anniversaire.

THOMAS CHRISTEN

La troupe Croqu’Free’Son double la mise. Pour fêter son 10e anniversaire, la compagnie, originaire de Porsel mais basée à Grandvillard, souhaite faire durer le plaisir en proposant deux comédies musicales annuelles au lieu d’une seule.

«Cela a été compliqué à organiser, mais nous voulions marquer le coup pour cette belle aventure depuis 2013, pour toutes ces belles rencontres et ces moments inoubliables, se réjouit Stéphanie Dévaud-Jaquet, la responsable et fondatrice de la troupe. Nous avons décidé de prolonger l’histoire et cette expérience de transmettre, aux petits comme aux grands, la joie de la comédie musicale.»

Le public enquête

Dans le détail, neuf acteurs…