Hockey: Douze départs et neuf arrivées chez les Gottéron Ladies

Douze joueuses du HC Fribourg-Gottéron Ladies plient bagage pour laisser la place à neuf nouvelles recrues.

Ces changements ont été annoncés par le club dans un communiqué ce mardi matin. Ils ont pour objectif de renforcer l’effectif fribourgeois à la suite de son maintien au plus haut niveau national.

Ainsi, la jeune gardienne Margaux Favre, son homologue Aurélie Roehrich, les défenseuses Sarina Bardill (USA), Tanner Gates (USA), Léana Gerber, Georgia Kraus (USA/CSZE), Kayla Ramseier, ainsi que les attaquantes Alexandra Despont, Amélie Grossenbacher, Betty Jouanny (FRA), Eleri MacKay (USA) et Ines Vuilleumier ne feront plus partie de l’équipe. Cinq de ces joueuses étaient en prêt en deuxième division cette saison. Alors que les prochains clubs de ces joueuses ne sont pas tous connus, Margaux Favre s’envolera quant à elle pour les Etats-Unis et rejoindra le Merrimack College en NCAA.

Un nouveau coach et quatre étrangères

Parmi les nouvelles arrivantes: quatre étrangères et deux binationales. La gardienne finlandaise Kati Asikainen (qui ne devrait toutefois pas être titulaire, ndlr), la défenseuse canadienne Lauren Dabrowski, sa compatriote attaquante Maggy Burbidge et l’attaquante finlandaise Jenna Suokko renforceront les rangs des Ladies. Elles ne viendront pas seules. La jeune internationale suisse Jade Surdez, âgée de 19 ans, quittera les rangs de Berne pour rejoindre Fribourg. Nora Daneel (NOR/CH), Marie-Sophie Müller et Reece Diener (USA/CH) partiront quant à elles de Davos pour rejoindre Gottéron. Tandis que Selina Steiner, actuellement chez les U20 du HC Nordwest United, aura l’occasion de se développer comme backup de la gardienne titulaire Jade Dübi. Selon nos informations, le club serait encore à la recherche d’une étrangère supplémentaire.

Les joueuses seront dirigées par un nouvel entraîneur, Mathieu Echenard. Il a notamment travaillé par le passé auprès de juniors du Lausanne hockey club. Geoffroy Brändlin