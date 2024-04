Hockey sur glace: Reto Berra et Christoph Bertschy appelés en équipe de Suisse

Cette semaine, une équipe de Suisse renforcée entame la troisième semaine de préparation pour la Coupe du monde de hockey sur glace. Les joueurs de Fribourg-Gottéron Reto Berra et Christoph Bertschy ont rejoint l’équipe et devraient disputer deux matches amicaux contre la Lettonie vendredi 26 avril à Lausanne et samedi 27 avril à Kloten. Ils s’entraîneront donc aux côtés des Fribourgeois David Aebischer (SC Rapperswil-Jona Lakers) et Tristan Scherwey (SC Berne) arrivés après leur élimination en National League.

De nouveaux renforts sont prévus dès la semaine prochaine. Le 29 avril, les joueurs suisses de NHL débarqueront dans l’équipe. Le gardien Akira Schmid, le défenseur Jonas Siegenthaler, ainsi que les attaquants Nico Hischier et Philipp Kurashev sont attendus, pour le plus grand plaisir de l’entraîneur-chef Patrick Fischer. Geoffroy Brändlin