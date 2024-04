Juste pour la première gorgée

MUSIQUE

The Jesus and Mary Chain

GLASGOW EYES

Fuzz Club

Allez comprendre pourquoi certains vénèrent The Jesus and Mary Chain depuis quarante ans! Peut-être parce que les frères Reid canalisent tout ce qui fait l’essence de la musique anglaise, à cheval entre la new wave (avant eux) et la britpop (après eux le déluge). Ou peut-être parce qu’ils ont été pionniers dans le mélange de sonorités synthétiques, de basses percussives et de boîtes à rythmes d’une froideur tout écossaise. Trente-cinq ans après Psychocandy et Darklands, les deux albums fondateurs du groupe, Jim et William Reid viennent de sortir Glasgow eyes, leur huitième album. Un disque qui vaut surtout pour son titre liminaire, Venal joy, et sa basse martelée façon Peter Hook. Une complainte mécanique et sans fioriture qui…