Karkara, trois Occitans excités

Sur la pochette du vinyle, vous savez cette galette ronde qui tourne 33 fois par minute, il est inscrit ce conseil à l’auditeur: «Play it loud and appreciate the chaos around you.» Joue-le fort et apprécie le chaos autour de toi. On s’exécute. Pas de doute, All is dust, le troisième album de Karkara, vaut le péché.

Formé à Toulouse autour d’un power trio classique guitare-basse-batterie, Karkara pratique un rock psychédélique bien barré, avec force fuzz et wah-wah, comme si Jimi Hendrix évitait de se lancer dans des solos interminables et qu’il se contentait de ses rythmiques diaboliques et ses mélodies malignes. En six titres et trois quarts d’heure de maelströms soniques, les Occitans excités viennent de publier un troisième album halluciné, à…