L’élégance, jusqu’à l’heure du crépuscule

Avec L’impermanence, qu’il présente comme son dernier album, Alain Chamfort clôt plus d’un demi-siècle de carrière. Un parcours parfois sinueux, marqué par son sens de la distinction.

ÉRIC BULLIARD

Il a un côté mystérieux, presque fuyant, à la fois populaire et secret. Surtout en comparaison avec d’autres artistes de sa génération, comme Julien Clerc, Véronique Sanson, Alain Souchon, Laurent Voulzy, Bernard Lavilliers, Michel Sardou, William Sheller, Michel Polnareff… La trajectoire d’Alain Chamfort paraît plus flottante, malgré cette constante: l’élégance, dans son allure comme dans sa musique. Et ce n’est pas ce dernier album, L’impermanence, qui changera cette impression.

Dernier album, pour de bon. Alain Chamfort ne cesse de le répéter ces temps: il n’arrête pas la musique, il…