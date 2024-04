L’Amérique qu’on aime et qu’on adore détester

MUSIQUE

Blackberry Smoke

BE RIGHT HERE

Legged Records

Blackberry Smoke, c’est un peu l’Amérique de Tom Sawyer, du grand air, des plaines jusqu’à l’horizon, des vestes à franges, des longues barbes et des Ray Ban. Blackberry Smoke, c’est un peu la bande-son de cette Amérique profonde, enracinée, clairement autocentrée et parfois décérébrée. L’Amérique comme on l’aime tant et comme on adore parfois la détester.

Originaire d’Atlanta, dans la Géorgie de Ray Charles, des Black Crowes ou de R.E.M., le groupe de Charlie Starr est devenu depuis vingt ans l’un des fers de lance du rock sudiste cher à Lynyrd Skynyrd ou à ZZ Top. A la mi-février, il sortait son huitième album en vingt ans, Be right here. Quelques jours avant le décès de son batteur Brit Turner, atteint d’une tumeur cérébrale depuis…