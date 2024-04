L’Exécutif bullois lance sa campagne pour l’agrandissement du Musée gruérien

La population bulloise se rendra aux urnes le 9 juin prochain pour se prononcer sur le crédit d’agrandissement et de rénovation du Musée gruérien et de la bibliothèque publique. Le Conseil communal a lancé sa campagne en faveur du oui ce matin, en exposant ses principaux arguments lors d’un point presse. Pour rappel, le législatif avait accepté (43 oui, 6 non) en décembre un crédit de construction 19,8 millions de francs, puis un comité s’y était opposé en déposant un référendum.

Pour l’Exécutif bullois, le bâtiment actuel ne «suffit plus à remplir ses missions» du musée et de la bibliothèque, puisque la commune qui compte 27’000 habitants est en pleine croissance. «Le Conseil communal a fait un choix rationnel, pour le futur de la deuxième ville du canton», expose ce dernier dans un communiqué.

Le projet, «au coût réaliste et justifié» selon lui, permettra de faire «rayonner le patrimoine gruérien», d’améliorer l’efficacité énergétique du bâtiment tout comme le fonctionnement administratif de l’institution. Elodie Fessler