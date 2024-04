La circulation sera compliquée à Bossonnens

La circulation sera peut-être un peu plus compliquée à la sortie de Bossonnens en direction de Palézieux. La route d’Oron sera en effet en travaux du 15 avril au 8 mai et la circulation se fera donc en alternance entre la route des Biolles et la frontière cantonale, annonce la police.

Pour rappel, en cas de conditions météorologiques défavorables, les travaux pourront être prolongés ou reportés. Patrick Biolley