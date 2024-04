la compagnie Kokalane sur scène à Treyvaux

THÉÂTRE. La compagnie du Kokalane présente la pièce de théâtre Les dimanches de M. Riley, de Tom Stoppard, à L’Arbanel de Treyvaux. Les représentations ont déjà commencé cette semaine et se poursuivent les 6, 11, 12 et 13 avril à 20 h. Les dimanches de M. Riley, dans une mise en scène de Gina Kolly, mêle absurdité et perspicacité, reflétant «l’intérêt commun de la troupe pour le théâtre tord-boyautant».

Le synopsis de la pièce est l’histoire d’un inventeur incompris. Ses idées l’emmènent très loin, mais il finit toujours par revenir à son point de départ: son atelier dans la maison familiale avec sa femme et sa fille. Obstiné à trouver un sens à ses lubies, il en oublie peutêtre l’essentiel et ce dont il a réellement besoin.

Au cœur de l’humain

Cette comédie se plonge au cœur de l’être…