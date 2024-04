La fayêre è lè là

Deché-delé

La Kabâna dè la Fayêre, in Prâ-Hyori, l’è on intsôtenâdzo chityi a mil’vouèthin mêtre dè hôtyà, yô l’ivouè frètse fâ fôta. Goton è chon piti frârè Djanè ke chon vinyê, dou tin dè lou vakanthè vouèrdâ le tropi dè fayè in Prâ-Hyori, chon borâ dè pochyin a kouja dou là ke richkè dè kartoutchi di fayè. Adon, Sophie, la propriètére dè l’intsôtenâdzo ch’è rèkemindè a dou j’inchpèkteu dè «L’Économie Alpestre» po ke l’ètha li bayichè kotyè j’èku po rètakounâ la Kabâna dè la Fayêre. L’è dinche k’arouvon, po tsèrtchi na vêna, Rikè le badyoti è Manon chen’aprintya badyotêre, pu le Taroyon, ke va ch’akupiyi dè kroji le tarô po teri lè toyô ke mènèron l’ivouè tanty’a la dutchire. Po n’in fourni, arouvè adi Zabeli, la dzouna vétérinêre ke l’a trovâ ouna ruja por inparâ lè fayè kontre lè…