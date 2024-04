La Planche souffle ses 50 bougies

DANSE. «Une école et un atelier chorégraphique où l’on enseigne, apprend, transpire, passe des concours, fait des stages…» Soit l’essence de l’école de danse La Planche, telle que décrite dans la présentation de l’événement. Cette année, l’école fête en effet ses 50 ans. Pour marquer le coup, deux week-ends de manifestations alterneront spectacles, animations et film souvenir. Du 12 au 14 avril, puis du 18 au 20 avril, les festivités prendront place au Théâtre de la Cité, dans la cour de l’école de La Neuveville et à Friart, à Fribourg.

La Planche a été fondée en 1974 par Mady Perriard, aujourd’hui codirectrice de l’école. Cette dernière a découvert la danse à l’âge de 5 ans… sur conseil du médecin: Mady Perriard avait les pieds plats. D’abord située à La Planche-Supérieure, en…