Lac de la Gruyère: Des bois échoués transformés en abri pour la faune

Les lacs de retenue du canton de Fribourg font face à l’arrivée d’importantes quantités de bois. Ceci en raison des crues exceptionnelles de novembre et décembre passés. Si près de 150 m3 de bois ont déjà pu être évacués en fin d’année par Groupe E, de nombreux troncs et branchages peuplent encore les berges du lac de la Gruyère.

Dans un communiqué, l’énergéticien fribourgeois annonce le lancement de travaux d’entretiens sécuritaires dans diverses zones jugées prioritaires, soit touristiques et de loisirs. Sont notamment cités la pointe des Laviaux, la chapelle de Thusy à Pont-la-Ville, le camping de Gumefens et les ports de La Roche et Pont-en-Ogoz.

Une partie des bois seront évacués, tandis que d’autres seront amassés en monticules et serviront d’abris naturels pour la faune. Il s’agit d’une mesure pilote, dont les frais d’opération à hauteur de 50’000 francs sont à la charge de Groupe E. Elodie Fessler