Le FC Bulle prolonge des «piliers»

FOOTBALL. Le FC Bulle a annoncé mardi la prolongation du contrat de deux de ses cadres. Le capitaine Maxime Afonso (28 ans) et le gardien Killian Ropraz (24 ans) seront dans le contingent gruérien jusqu’à la fin de la saison 2025- 2026. Le défenseur bullois était arrivé au club à l’été 2015, tandis que le Vuadensois est dans le groupe depuis janvier 2020.

En resignant deux valeurs sûres, le futur directeur sportif Flavio Cassara (il remplacera Steve Guillod au 1er juin) jette les bases d’un effectif qu’il espère essentiellement composé d’éléments déjà présents à Bouleyres. «En les prolongeant, on montre qu’on veut une certaine stabilité. Maxime et Killian ont prouvé leur fidélité et livrent de bonnes performances. Ces deux piliers représentent le FC Bulle», commente Flavio Cassara.

Vite…