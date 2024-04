Le passé suisse revisité en fanfare par l'Union paroissiale de Sâles

SÂLES. L’Union paroissiale de Sâles va plonger dans le passé de la Suisse à l’occasion de son concert annuel, vendredi et samedi à La Lisière. Après une prestation des cadets sous la baguette de Claude Pasquier, la société de musique proposera une première pièce rythmée, avant de passer au plat de résistance avec The Seventh Night of July, arrangée par le compositeur Marc Jeanbourquin. L’occasion également de découvrir les talents de soliste du cornettiste Baptiste Hassler, qui interprétera First Light.

En seconde partie de concert, l’Union paroissiale remontera le temps de l’Helvétie, «en retraçant les événements marquants de l’histoire du pays, pimentés par une touche humoristique et divertissante», précise un communiqué de la société. Il y sera question entre autres d’une garde suisse…