Le Tour de Romandie en visite dans le Sud du canton

CYCLISME. La première étape du Tour de Romandie, entre Château-d’Œx et Fribourg, a été remportée mercredi au sprint par le Français – et nouveau maillot jaune – Dorian Godon après 3 h 49 de course. Sur ce tracé long de 165,7 kilomètres, le peloton a parcouru les districts de la Gruyère et de la Glâne, traversant notamment Orsonnens (photos). Le sud du canton sera à nouveau à l’honneur ce jeudi lors de la deuxième étape entre Fribourg et Les Marécottes, en Valais. Caravane puis coureurs défileront dans la région à compter de 13 h 45, de Torny-le-Grand jusqu’à Montbovon en passant par Romont, avant de s’attaquer au col des Mosses. L’occasion pour les amateurs d’admirer de plus près le coup de pédale du double champion du monde français Julian Alaphilippe, troisième du classement général,…