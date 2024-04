Les play-off seront compliqués pour l'Uni Futsal Team Bulle

Samedi, l’Uni Futsal Team Bulle affronte les Bernois de Mobulu dans sa première rencontre des quarts de finale de play-off de Premier League. La série s’annonce dure pour l’équipe de Nelson Mineiro.

JELENA ALLEMANN

FUTSAL. L’Uni Futsal Team Bulle joue la première manche des quarts de finale des play-off de Premier League ce samedi (19 h). Il reçoit les Bernois de Mobulu. La série au meilleur des trois matches s’annonce compliquée.

Les Gruériens ont fini septièmes du championnat alors que leurs opposants ont terminé deuxièmes. De plus, ils ont perdu les cinq dernières rencontres régulières et entrent avec peine dans cette ultime phase de la compétition. «C’est difficile de s’en relever», admet l’entraîneur de l’UFTB Nelson Mineiro. Malgré tout, il relativise et analyse toute la saison.

Ses…