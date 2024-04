Miel: En 2022, les abeilles fribourgeoises ont été les plus productives

Durant l’année 2022, les abeilles fribourgeoises ont produit plus de 33 kg de miel par colonie, soit le taux le plus haut du pays. C’est ce que montre une étude de la station fédérale de recherche agronomique Agroscope, publiée jeudi.

Dans cette publication d’une trentaine de pages, les chercheurs d’Agroscope relèvent: «L’année 2022 a été une bonne année dans toute la Suisse grâce à une récolte de printemps supérieure à la moyenne et à une bonne récolte d’été. Ainsi, la moyenne nationale a été de 23,9 kg (de miel, ndlr) par colonie, ce qui est supérieur à la moyenne décennale de 20,1 kg par colonie.

La récolte la plus faible en 2022 a été enregistrée dans le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures avec 12,5 kg, la plus élevée dans le canton de Fribourg avec 33,3 kg par colonie.»

Mais les scientifiques tempèrent aussitôt: «Les rendements en miel d’une seule année ne sont toutefois pas représentatifs, car les conditions météorologiques et d’autres facteurs entraînent de grandes variations annuelles. C’est pourquoi ces chiffres doivent toujours être considérés dans le contexte de la moyenne à long terme.» Entre 2013 et 2022, le rendement moyen par année et par colonie a été de 20 kg dans le canton de Fribourg, soit beaucoup moins qu’à Schaffhouse (30,7 kg) et que dans le Jura (27,6).

Dans le communiqué de presse accompagnant l’étude, Agroscope détaille: «On observe une forte augmentation de la production de miel par colonie au cours des 120 dernières années. Elle est passée d’environ 8 kg à plus de 20 kg par colonie et par an.» D’après la station de recherche, différents facteurs ont eu un effet favorable sur les récoltes, comme l’extension de la transhumance, la culture du colza ou encore l’augmentation des surfaces de compensation écologique. Toutefois, ajoutent les chercheurs, le rôle du progrès zootechnique et du réchauffement climatique dans cette évolution reste peu clair.

Plus de 300 tonnes

En Suisse, la taille moyenne d’une exploitation apicole est d’environ 11,1 colonies par apiculteur. Concernant Fribourg, Agroscope souligne: «Ce canton compte un grand nombre de petites exploitations apicoles. Plus de 70% de tous les apiculteurs détenaient 10 colonies ou moins.» En 2022, les 896 apiculteurs recensés dans le canton de Fribourg ont produit un total de 304,2 tonnes de miel. Le canton noir et blanc reste donc loin du principal producteur du pays, à savoir Berne avec ses 793,2 tonnes.

Dans son étude, Agroscope tire également la sonnette d’alarme: «Depuis les années 2000, les pertes hivernales de colonies d’abeilles ont augmenté dans tout l’hémisphère Nord. En Suisse, elles ont souvent été supérieures à 10% au cours des 15 dernières années - un seuil qui n’a été que rarement dépassé au XXe siècle. Les pertes hivernales font l’objet d’une quantification et d’une recherche standardisées au sein du réseau européen COLOSS (Prevention of COlony LOSSes). Cette augmentation est en partie due aux dégâts causés par le parasite Varroa; les autres causes restent obscures.» Nicolas Maradan